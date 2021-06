Ontem

Campo australiano coberto por teia de aranha gigante

Um batalhão de aranhas terá coberto um terreno na Austrália com uma teia de aranha gigante. O vídeo foi captado a 14 de junho depois de uma chuvada, que levou as aranhas a fugir do chão ensopado para as teias que tiveram de construir, acima do solo.