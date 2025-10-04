Sábado – Pense por si

04 de outubro de 2025 às 17:22Associated Press

Campanhas de adoção de cães 'invadem' a Turquia no Dia Mundial dos Animais

No Dia Mundial dos Animais, dezenas de organizações turcas organizaram campanhas de adoção que emocionaram as ruas: muitos cães abandonados encontraram novas famílias e esperança, graças à mobilização cidadã e ao resgate constante.

