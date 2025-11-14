Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 11:29

Câmara do Porto vai notificar proprietário do hotel Nave após investigação do Repórter SÁBADO

Programa de investigação denunciou ocupação abusiva daquele espaço e Pedro Duarte, líder da autarquia, prometeu tomar medidas.

