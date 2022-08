13:05

Câmara de Lisboa pagou 30 mil euros a Sérgio Figueiredo e à namorada para trabalharem 13 dias

Em poucos meses, Figueiredo saiu da TVI, criou uma empresa e recebeu uma adjudicação relâmpago - sem contrato escrito - do mesmo autarca que contratara para ser comentador no canal. Diz à SÁBADO que foi ele a propor a ideia a Medina, mas a CML registou no portal Base que houve uma Consulta Prévia ao mercado.