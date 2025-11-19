Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de novembro de 2025 às 19:03

Cadela resgatada após cair em poço de 15 metros  

Uma pequena cadela foi salva após cair num poço de 15 metros, num quintal abandonado na Roménia. A equipa de bombeiros desceu por cordas para salvar o animal, mais tarde batizado de Neve, e garantiu que a cadela foi “corajosa e cooperativa” durante toda a operação.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h