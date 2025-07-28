Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 14:10

“Cada dia que passa fica pior”: ex-refém israelo-argentino chora por irmão ainda preso

Iair Horn apela à comunidade internacional para que pressione o Hamas a libertar o seu irmão e outros reféns em Gaza, enquanto negociações entre Israel e Hamas estão paralisadas.

