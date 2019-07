A carregar o vídeo ...

Travis Kinley resolveu interpretar a música mais conhecida do clássico da Disney, acompanhado de Nathan. A "atuação" do homem natural de Sumter, na Carolina do Norte, e do burro tornou-se viral nas redes sociais. Veja como soa esta interpretação insólita d' "O Ciclo da Vida".

11:24

Burro acompanha dono a cantar música de Rei Leão Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.