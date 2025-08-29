Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 13:00

“Pode assinar um acordo de confidencialidade”: diretor do Radyospor fala sobre saída de Mourinho do Fenerbahçe

Özgür Sancar, diretor de notícias da Radyospor, fala sobre o despedimento de José Mourinho do Fenerbahçe e da indemnização que pode receber.

