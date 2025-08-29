Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 19:44

Caça F-16 despenha-se em ensaio para o Air Show de Radom na Polónia

Um caça F-16 da Tiger Demo Team sofreu um grave acidente durante os ensaios para o Air Show de Radom, na Polónia, resultando na queda da aeronave. As circunstâncias exatas ainda estão a ser investigadas.

