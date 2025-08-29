Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 19:42

Rios de lava e explosões incandescentes: vulcão Etna volta a entrar em erupção

O vulcão italiano Etna voltou a entrar em erupção esta semana, criando um espetáculo impressionante.

