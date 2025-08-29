Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de agosto de 2025 às 19:41

“Deem um beijo extra aos vossos filhos”: o discurso emocionado do pai de uma das crianças mortas em escola dos EUA

Jesse Merkel, pai de uma das crianças mortas no tiroteio numa escola católica de Minneapolis, EUA, fez um discurso emocionado, esta quinta-feira, pedindo para que o filho fosse recordado pelo que era e não pela forma trágica como morreu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)