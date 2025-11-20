Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 21:50

Brinquedos deixados em frente ao Ministério Público colombiano em protesto contra abusos sexuais de crianças

Centenas de bonecas e peluches foram colocados, esta quinta-feira, em frente à Procuradoria-Geral da Colômbia, num protesto pacífico para denunciar o elevado número de abusos sexuais contra crianças no país e a baixa taxa de condenações.

