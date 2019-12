A carregar o vídeo ...

O primeiro-ministro britânico recriou uma cena do filme, segurando cartões com frases à porta de uma mulher e pedindo-lhe o seu voto. Em Love Actually, a cena é entre Keira Knightley e Andrew Lincoln. As eleições britânicas realizam-se dia 12.

15:53

Boris Johnson recria cena de Love Actually Partilhar











