24 de outubro de 2025 às 22:45

Bordalo II apresenta obra provocatória frente à Casa Branca

O artista português instalou uma nova peça frente à Casa Branca, em Washington D.C. A obra, intitulada “Governmental Advisory - Explicit Content”, é uma crítica às políticas e à figura do presidente norte-americano, Donald Trump.

