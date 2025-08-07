Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 21:41

Bonecos de peluche em forma de animais percorrem 20 mil km para chamar a atenção para as alterações climáticas

Partiram do Congo, em abril, e seguiram para norte, reproduzindo uma fuga do desastre climático e recolhendo novos animais dos países por onde passavam. Chegaram esta quinta-feira ao Ártico, marcando a conclusão de uma obra de arte que durou meses e que foi criada para chamar a atenção para as mudanças climáticas.

