04 de fevereiro de 2026 às 11:32

Bombeiros de Ourém ficam sem luz após furto de combustível a geradores

Em Ourém estão a roubar combustível aos bombeiros durante a noite. Na noite desta terça-feira, o quartel de Freixianda voltou a ficar completamente às escuras, após terem furtado o gasóleo dos geradores que estavam a fornecer energia à secção. Ao NOW, os bombeiros falam num ato de desespero da população, que está há já vários dias sem eletricidade e sem telecomunicações.

