25 de agosto de 2025 às 11:08Associated Press

Bombeiros combatem incêndios florestais na Califórnia

Os incêndios florestais na região vinícola da Califórnia, EUA, já levaram a que centenas de pessoas tivessem de ser retiradas das suas habitações.

