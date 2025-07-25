Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de julho de 2025 às 14:53

Bolsonaro vai à Igreja depois de juiz decidir que não ficava em prisão preventiva após violar medidas cautelares

O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi à igreja, em Brasília, na quinta-feira, após o Supremo Tribunal Federal ter decidido que não ficava em prisão preventiva depois de ter violado as medidas cautelares que lhe foram impostas, ao participar num evento Câmara dos Deputados.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana