26 de agosto de 2025 às 16:00

Bernae viu-se no meio de uma tempestade de areia quando foi buscar os filhos à escola

Uma intensa tempestade de areia – um fenómenos meteorológico conhecido como ‘haboob’ – atingiu o Arizona, nos EUA, na segunda-feira. Bernae Boykin Hitesman foi apanhada pela tempestade quando estava dentro do carro, depois de ir buscar os filhos à escola.

