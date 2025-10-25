Sábado – Pense por si

25 de outubro de 2025 às 17:05

Benfica poderá superar recorde mundial de votação presencial em eleições de clubes

O Benfica poderá superar o recorde mundial de votação presencial em eleições de clubes. Pelas 16h20 tinham votado pouco mais de 49 mil sócios. As urnas encerram às 22h00 (hora de Portugal Continental).

