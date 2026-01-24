Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 10:00

Aviso vermelho em Lisboa com ondas até 15 metros

Agitação marítima deve agravar-se nas próximas horas, em consequência da depressão Ingrid que está a afetar o território continental. A proteção civil pede que as pessoas não se aproximem da costa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.