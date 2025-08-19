Sábado – Pense por si

19 de agosto de 2025 às 17:19Associated Press

Avioneta aterra de emergência em campo de golfe na Austrália

Uma aeronave que estava a ser utilizada num voo de treino aterrou de emergência num campo de golfe na Austrália, no domingo. O instrutor e o aluno sofreram ferimentos ligeiros.

