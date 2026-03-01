Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 16:12

Aviões de guerra britânicos preparados para intercetar mísseis e drones iranianos

O Reino Unido colocou aviões militares em prontidão no Médio Oriente para intercetar possíveis mísseis e drones iranianos, numa operação de caráter defensivo destinada a proteger bases e aliados após a escalada do conflito na região.

