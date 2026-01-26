Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 11:44

Avião com oito pessoas a bordo cai enquanto estava a levantar voo nos EUA. Imagens mostram grande nuvem de fumo

Um avião particular com oito pessoas a bordo caiu quando levantava voo em Bangor, no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, de acordo com o Aeroporto Internacional de Bangor.

