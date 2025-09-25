Sábado – Pense por si

Associated Press

Autorretrato de Frida Kahlo poderá quebrar recorde mundial

O quadro “El sueño, la cama” será vendido por Sotheby’s com um valor estimado entre 40 e os 60 milhões. O autorretrato da artista poderá quebrar o recorde mundial de maior preço de leilão alcançado por uma artista feminina.

