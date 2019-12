A carregar o vídeo ...

Stu Pengelly levou a cabo a experiência quando as temperaturas atingiram os 39 graus em Perth, na Austrália. Colocou o lombo de porco no banco de um Datsun Sunny e deixou-o lá cerca de 10 horas. À Reuters, disse que as temperaturas no carro atingiam os 80 graus Celsius. Agora quer repetir a experiência com carne de vaca e uma quiche.

Australiano assou lombo de porco dentro de carro num dia de quase 40 graus











