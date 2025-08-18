Sábado – Pense por si

18 de agosto de 2025 às 17:07

Atriz Gal Gadot encontra-se com mulher de refém israelita que continua em cativeiro em Gaza

A atriz israelita encontrou-se com familiares de reféns que continuam em cativeiro na Faixa de Gaza, num momento em que se intensifica a campanha a pressionar Israel para que consiga a sua libertação.

