21 de novembro de 2025 às 12:28

Ator Chadwick Boseman recebe estrela no Passeio da Fama de Hollywood

O ator Chadwick Boseman, que morreu vítima de cancro há cinco anos, recebeu, esta quinta-feira, uma estrela póstuma no Passeio da Fama, em Hollywood, EUA. Boseman protagonizou filmes como “Pantera Negra” ou ‘”Get On Up”.

