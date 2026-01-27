Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 21:13

Atletas de wingsuit desafiam a gravidade no hotel mais alto do mundo no Dubai

Cinco especialistas em wingsuit realizaram uma impressionante manobra aérea em torno do Ciel Dubai Marina, o hotel mais alto do mundo, situado nos Emirados Árabes Unidos. Nicholas Scalabrino, o líder da equipa, passou por uma abertura estreita, conhecida como “olho da agulha”, a velocidades superiores a 200 km/h.

