07 de agosto de 2025 às 20:32

Ativistas fingem-se de mortos junto ao laboratório nacional da Califórnia nos 80 anos do bombardeamento atómico do Japão

Dezenas de ativistas antinucleares protestaram em frente ao Laboratório Nacional Lawrence Livermore, no estado norte-americano da Califórnia, na quarta-feira, data do 80.º aniversário do bombardeamento atómico dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki.

