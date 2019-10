A carregar o vídeo ...

Ativistas climáticos colaram-se às portas fora do Barclays, enquanto outros simularam um jantar com as notas do banco nos pratos. O objetivo era exigir que as principais instituições financeiras não emprestem às empresas de combustíveis fósseis o dinheiro que precisam para construir novas minas, poços e oleodutos.

Ativistas climáticos colam-se ao edifício do Barclays em Londres











