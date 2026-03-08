Sábado – Pense por si

08 de março de 2026 às 12:45

Atentado com bomba em discoteca no norte do Peru faz 33 feridos

Pelo menos 33 pessoas, incluindo menores, ficaram feridas, no sábado, numa explosão provocada por um atentado com bomba numa discoteca na cidade de Trujillo, no norte do Peru. O incidente ocorreu de madrugada no clube noturno Dali e deixou várias pessoas em estado grave, segundo as autoridades.

