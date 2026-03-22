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22 de março de 2026 às 14:00

Ataques iranianos deixam dezenas de feridos no sul de Israel

Os ataques marcaram uma nova fase do conflito, com projéteis a conseguirem ultrapassar sistemas de defesa e atingir diretamente cidades no sul do país.

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