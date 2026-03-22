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22 de março de 2026 às 13:20

Israel promete destruir todas as pontes sobre o rio Litani. Enviado do CM no Líbano explica as consequências

Alfredo Leite, diretor-adjunto do Correio da Manhã, indica que ameaça acontece depois de o Hezbollah ter lançado uma ofensiva a norte de Israel, que matou uma pessoa.

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