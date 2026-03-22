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22 de março de 2026 às 13:40

Pequenos gestos, grande impacto: ação de limpeza marca Dia da Água

Dezenas de voluntários participaram numa ação de limpeza no Rio de Janeiro para assinalar o Dia Mundial da Água, recolhendo lixo e alertando para a poluição dos oceano

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