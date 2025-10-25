Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de outubro de 2025 às 14:21Associated Press

Ataque russo atinge armazém em Kiev e causa incêndio

Um ataque com mísseis russos danificou um armazém na capital ucraniana, provocando um incêndio e ameaçando a segurança na cidade. As autoridades ucranianas indicam que o ataque se insere numa série de ofensivas recentes sobre infraestrutura crítica.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.