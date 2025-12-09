Sábado – Pense por si

09 de dezembro de 2025 às 17:03

Ataque de drones na região russa de Chuvasia faz 14 feridos

Um ataque de drones na região russa de Chuvasia fez pelo menos 14 feridos, esta terça-feira. Segundo o Ministério da Defesa russo, foram destruídos 121 drones ucranianos durante a noite.

