26 de outubro de 2025 às 11:54Associated Press

Ataque com drones russos em Kiev causa 3 mortes e 29 feridos

Na madrugada de domingo, a cidade de Kiev foi atingida por mais de 100 drones russos, dos quais 90 foram intercetados pelas defesas ucranianas. O ataque provocou incêndios em edifícios residenciais no distrito de Desnianskyi e resultou em três pessoas mortas — entre elas uma mulher de 19 anos e a mãe de 46 — e 29 feridas, incluindo sete crianças.

