31 de janeiro de 2026 às 21:00

Ataque aéreo em Gaza mata pelo menos 11 pessoas

Um ataque aéreo atingiu uma esquadra da polícia em Gaza, resultando na morte de pelo menos 11 pessoas, segundo um ministério ligado ao Hamas. As autoridades locais afirmam que o edifício foi severamente danificado e que há feridos no local.

