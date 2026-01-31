Sábado – Pense por si

31 de janeiro de 2026 às 15:45

Rui Borges solidário ao ver estragos causados pela depressão Kristin: "No que o Sporting puder ajudar..."

A fechar a conferência de antevisão ao Sporting-Nacional (domingo, 18h00), Rui Borges mostrou-se solidário com todas as pessoas que, de alguma forma, sofreram danos resultantes da depressão Kristin.

