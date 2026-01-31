Sábado – Pense por si

31 de janeiro de 2026 às 14:45

Rui Borges e o pós-Champions: "No nosso diálogo, vamos tentando chamar os jogadores à terra"

Rui Borges falou, durante a conferência de antevisão ao Sporting-Nacional (domingo, 18h00), acerca da necessidade dos jogadores mudarem o 'chip' depois de mais uma jornada da Liga dos Campeões, que neste caso terminou com a vitória sobre o Ath. Bilbao.

