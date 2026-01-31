Sábado – Pense por si

31 de janeiro de 2026 às 14:23

O momento em que ministra do Ambiente consola comerciante em lágrimas em Alcácer do Sal

Maria da Graça Carvalho está em Alcácer do Sal, uma das zonas afetadas pela depressão Kristin, para ouvir os relatos dos moradores e comerciantes.

