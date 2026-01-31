Sábado – Pense por si

Rui Borges e o interesse do Nápoles em Alisson: "Lido bem com isso, não mexe comigo"

Rui Borges foi confrontado, durante a conferência de antevisão ao Sporting-Nacional (amanhã, 18h00), com o interesse do Nápoles em Alisson Santos, e garantiu que, caso o extremo brasileiro deixe Alvalade ainda durante o mercado de inverno, arranjará uma solução.

