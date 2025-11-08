Sábado – Pense por si

08 de novembro de 2025 às 13:14

Astronautas chineses fazem o primeiro churrasco no espaço

A bordo da estação espacial chinesa Tiangong, a tripulação assou asas de frango e bifes, realizando assim o primeiro churrasco alguma vez feito em órbita. A refeição foi preparada com um novo forno, desenvolvido para cozinhar em gravidade zero.

