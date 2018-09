A carregar o vídeo ...

Foi o que aconteceu em Brisbane, na Austrália. Duas cobras pitão macho caíram da canalização do tecto de uma casa. De acordo com a caçadora, as cobras com mais de 1,70 metros de comprimento lutavam por uma fêmea que estaria no exterior da moradia.

Assustava-se se duas cobras caíssem do tecto do seu quarto?













