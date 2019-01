A carregar o vídeo ...

Uma missão nos Alpes franceses, para resgatar um alpinista ferido, tornou o piloto do helicóptero enviado para a operação uma verdadeira estrela. O vídeo da operação demonstra a habilidade do piloto para quase "beijar" as montanhas e salvar o ferido. À France Bleu, Jean-François Martin desvalorizou o feito, garantido que é uma manobra utilizada com frequência. Veja as imagens.

15:27

As manobras fantásticas de um resgate nos Alpes franceses













