Mais de 20 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, depois de uma queda numa escada rolante do metro em Roma, Itália. As imagens que se tornaram virais nas redes sociais mostram as escassas rolantes a funcionarem uma velocidade elevada acima do normal, com várias pessoas a caírem. A maioria dos feridos são de nacionalidade russa e estavam na capital italiana para assistir ao jogo entre a Roma e o CSKA de Moscovo, da Liga dos Campeões.

14:29

As imagens do acidente num metro de Roma que causou 20 feridos













