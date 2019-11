A carregar o vídeo ...

Nível da água do mar subiu até aos 1,87 metros na terça-feira - com mais de 85% da cidade italiana a ficar inundada. Célebre praça de São Marcos está submersa e a basílica com o mesmo nome ficou com danos irreparáveis. © Reuters

20:40

As imagens das maiores cheias em Veneza dos últimos 50 anos











