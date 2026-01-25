Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 08:33

As imagens da confusão entre jogadores no final do Arouca-Sporting

Instalou-se a confusão no final do Arouca-Sporting (1-2), jogo que foi decidido com um golo de Luis Suárez aos 90'+6. Pote e Trezza travaram-se de razões e outros elementos tiveram de intervir, com ânimos muito exaltados entre futebolistas.

