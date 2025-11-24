Sábado – Pense por si

24 de novembro de 2025 às 15:42

Árvore de Natal cai sobre trabalhadores no Brasil: há um morto e um ferido

A estrutura de uma árvore de Natal caiu sobre trabalhadores, este domingo, em Manaus, no Brasil, após um guindaste tombar pelo peso excessivo. Um dos trabalhadores morreu e outro ficou ferido.

